De drie lessen die Club en Antwerp moeten trekken uit de wedstrijd van vorige week

Een week nadat Antwerp in eigen huis in extremis de drie punten pakte tegen Club Brugge trekt The Great Old voor de vierde speeldag van deze Champions’ Play-offs naar Jan Breydel. Drie lessen die beide ploegen moeten trekken uit de confrontatie van vorige week.

Drie lessen voor Club Brugge

Les 1: Alderweireld afdekken en Pacho aan de bal laten in de opbouw werkt

De opdracht in balverlies die de jongens van Rik De Mil meekregen vorige week zondag was duidelijk: Toby Alderweireld, die gekend staat om zijn opbouwende kwaliteiten en wiens lange bal een wapen is, moest afgedekt worden. Doordat Lang of Jutgla druk zette op Alderweireld, de twee centrale verdedigers van Club twee tegen één stonden tegen Vincent Janssen en de rest van de ploeg één op één stond, kwam Willian Pacho bij de opbouw van Antwerp vrij aan de bal.

En het plannetje van De Mil werkte, want Pacho wist niet wat te doen met alle ruimte die hij kreeg. De Ecuadoriaan, die aan het einde van het seizoen Antwerp inruilt voor Eintracht Frankfurt, vond vaker niet dan wel een oplossing. Toen Club in de eerste helft Alderweireld dan toch eens aan de bal liet, kwam daar meteen een grote kans uit voor Antwerp. De 127-voudig international kreeg de bal tot bij Muja, die Ekkelenkamp diep stak. De Nederlander legde af voor zijn landgenoot Janssen, maar die treuzelde te lang.

Ook in het slot van de match kreeg Antwerp een kans toen Alderweireld de tijd kreeg om op te bouwen. De kapitein van Antwerp legde de bal over de verdediging van Club, Janssen haalde de bal mooi uit de lucht maar kon z’n schot niet kadreren. Goals kwamen er dus niet uit de passes van Alderweireld, maar Club is wel gewaarschuwd dat ze in Jan Breydel Alderweireld best niet te veel ruimte geven.

© BELGA

Les 2: Met Antwerp ben je nooit klaar

Voor de tweede keer dit seizoen gaf Club een bonus van twee doelpunten uit handen tegen Antwerp. In de reguliere competitie kwam de ploeg uit ’t Stad met doelpunten in minuut 75 en 78 terug tot 2-2, afgelopen zondag zorgden Kerk in minuut 86 en Vermeeren in minuut 97 voor de overwinning. En dat is geen toeval. Antwerp wist dit seizoen acht keer een achterstand om te buigen in een gelijkspel of overwinning. Het tekent de onverzettelijkheid van de troepen van Mark van Bommel. Met Antwerp ben je nooit ofte nimmer klaar.

Bij Club zien we het omgekeerde verhaal. Zij lieten in de Jupiler Pro League maar liefst negen keer punten liggen na op voorsprong te hebben gestaan. Het tekent de tendens die ze dit seizoen bij Club te zien kregen. Naar No Sweat No Glory-mentaliteit, die dit Club zo succesvol heeft gemaakt, hebben ze dit jaar al te vaak gezocht.

Les 3: Geloof in jezelf

Als er iets is wat Club uit de wedstrijd van vorige week tegen Antwerp moet meenemen, is het wel dat het kan. Club begon uitstekend aan de wedstrijd en had de touwtjes meteen in handen. Hoewel de aansluitingstreffer van Janssen er al snel kwam, hield Club tot in minuut 86 goed stand. Antwerp nam in de tweede helft de match in handen, maar het is niet dat Club volledig gedomineerd werd en Antwerp kans na kans kreeg. En dat moet de landskampioen vertrouwen geven voor de thuismatch tegen de aartsrivalen. In de stand staat Club vijftien punten achter, maar puur qua intrinsieke kwaliteit is het verschil tussen beide ploegen niet zó groot. Ze kunnen bij Club na de 3-2 van vorige week een mentale klop hebben gekregen, of ze kunnen er vertrouwen uit geput hebben. De Mil zal ongetwijfeld op dat laatste gehamerd hebben.

© Isosport

Drie lessen voor Antwerp

Les 1: Let op voor Lang

Misschien wel een van de belangrijkste wijzigingen die Rik de Mil doorvoerde toen hij het roer overnam, was dat hij Noa Lang terugzette naar zijn geliefkoosde linkerflank. Geen valse 9 meer voor de Nederlander, die op links stilaan zijn beste vorm terugvindt. Vorig weekend speelde hij op de Bosuil een dijk van een eerste helft en was hij nog goed voor twee assists: een prachtige voorzet voorafgegaan door een snedige actie naar binnen en een goed getrapte hoekschop. Lang zo weinig mogelijk tijd en ruimte geven is dus de boodschap, al is de Nederlander ook uitstekend op de kleine ruimte. Dat heeft Bataille vorig weekend aan den lijve ondervonden. De Laet lijkt niet fit te geraken voor de clash met blauw-zwart en dus zal Antwerp-coach Van Bommel goed moeten nadenken hoe hij Lang uit de wedstrijd wil houden. Antwerp is dus gewaarschuwd, want de Nederlander is een gesel voor elke verdediging als hij in vorm is.

Les 2: Aanvallende onzekerheid bij Brugge kan voor verrassingen zorgen

Bij Club zal Jutgla tijdens de play-offs waarschijnlijk niet meer in actie komen. De Spanjaard viel eerder deze week uit met een blessure aan de adductoren. Zo rijst de vraag: wie posteert De Mil in de spits tegen Antwerp? Wordt het Romeo Vermant of toch Roman Yaremchuk? Of misschien allebei? Die kans lijkt klein. Door het uitvallen van Jutgla zijn de wisselmogelijkheden vooraan beperkt. Ook Buchanon en Skov Olsen liggen namelijk nog steeds in de lappenmand. Daarbij verwacht niemand dat de Oekraïner, die een zeer teleurstellend seizoen speelt, volledig fit zal zijn na zijn lange afwezigheid door ziekte. Het wordt dus nog afwachten hoe Brugge zijn diepe spits zal uitspelen.

Club mist met Jutgla zo nog een extra schakel van zijn aanvallende weelde. Maar het heeft nog andere wapens. Antwerp kan best lessen trekken uit hun vorige confrontatie met Club. Het incasseerde vorige week de 0-2 op hoekschop. Vanaken werd volledig vrij gelaten en knikte de bal tegen de touwen. De Great Old is op stilstaande fases en voorzetten van de flank dus meer dan gewaarschuwd.

© BELGA

Les 3: Counter en snelle diepgang over flanken werkt

Met Stengs en Balikwisha, maar ook met Bataille als er ruimte ligt langs op de flank, heeft Antwerp heel wat snelheid in de rangen. En laat dat nu, op defensief vlak weliswaar, net zijn waar Brugge kwetsbaar op is. Doordat het zelf hoog speelt en vaak de overlapping zoekt met Meijer en Mata, worden de afstanden groot. En in de omschakeling kan dat dodelijk zijn, zeker tegen Antwerp dat zo enorm snel en zuiver is op de counter. Ook centraal wordt er vaak snel diepgang gecreëerd en gezocht. Arthur Vermeeren, het achttienjarige wonderkind, is niet enkel in balbezit enorm sterk. Ook in defensief opzicht scant hij het spel zo goed dat hij vaak vanuit de balverovering kan beginnen voetballen. En dan mogen we in de centrale as natuurlijk Vincent Janssen ook niet vergeten. De Nederlandse spits is naast een goalgetter een belangrijk aanspeelpunt in de snelle, verticale opbouw van Antwerp.