Philippe Clement en Monaco mogen Champions League definitief vergeten na nederlaag tegen Lyon

Monaco begon nochtans uitstekend aan de wedstrijd. Wissam Ben Yedder bracht de Monegasken vanop de stip al na amper 1 minuut en 10 seconden op voorsprong. Het is de snelste penaltygoal in de Ligue 1 sinds statistiekenbureau Opta deze data is beginnen verzamelen in het seizoen 2006-2007.

Op het einde van de eerste helft kwam Lyon langszij via Alexandre Lacazette. De Fransman zit dit seizoen zo al aan 26 competitiedoelpunten, waarmee hij op gelijke hoogte komt van Kylian Mbappé. In 2023 zit Lacazette zelfs al aan 16 goals. Hiermee doet niemand in de vijf grootste Europese competities beter. Zelfs ene Erling Haaland moet met 15 treffers onderdoen voor Lacazette.

© AFP

In de tweede helft kwam Lyon nog beter voor de dag. Voor het uur bracht Maxence Caqueret de thuisploeg op voorsprong, twintig minuten later maakte Rayan Cherki de bevrijdende 3-1.

Door de nederlaag moet Monaco zich volgend seizoen verzoenen met de groepsfase van de Europa League. Met nog twee speeldagen te gaan en een achterstand van acht punten op Marseille is de derde plaats namelijk niet meer mogelijk voor de ploeg van Philippe Clement. Lyon staat zevende en mag volgend seizoen nog hopen op Europees voetbal.