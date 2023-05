Zaakvoerder en klant van café neergestoken tijdens ruzie, dader opgepakt

Vrijdagavond zijn in café De Sjötter in Kanne de zaakvoerder en een klant neergestoken tijdens een ruzie. De dader – een Franstalige man die verbleef in het logementshuis Lorraine in Kanne - vluchtte weg richting kanaal waar hij even later kon gearresteerd worden.

Vrijdag even na sluitingstijd van Café De Sjötter aan de Brugstraat in Kanne kwam het tot een hoogoplopende ruzie tussen een bezoeker en uitbater Biyan Nievelstein (31). Deze laatste wilde zijn zaak naar gewoonte om 21 uur sluiten maar dat was niet naar de zin van de Franstalige klant. Volgens getuigen vertoefde deze al van in de late namiddag op het terras en hij had in de loop van de avond meermaals tumult gemaakt. Blijkbaar was hij onder invloed toen hij niet inging op de vraag van de uitbater om de zaak te verlaten. Al tierend haalde hij een mes boven en bracht de zaakvoerder meerdere steken toe. Buurman Benny Nivelle die tussenbeide kwam en de messentrekker achtervolgde werd eveneens gestoken.

Tijdens zijn vlucht werd de dader gefotografeerd door een attente buurvrouw die haar avondlijk rondje maakte. “Hij had toen het mes nog in zijn hand en je zag duidelijk dat er iets niet pluis was”, vertelt ze. Inmiddels hadden terrasbezoekers en getuigen van het incident buurman en arts Jos Benders opgeroepen en ook de politie verwittigd. De arts diende de slachtoffers de eerste zorgen toe in afwachting van de hulpdiensten. Die waren vrij snel ter plaatse. Ambulances van het AZ Maastricht, AZ Vesalius Tongeren en Ambi Care Lanaken en ook de MUG verleenden de slachtoffers hulp. Na de eerste verpleging werden ze beiden afgevoerd naar het ziekenhuis van Tongeren.

Steekwonde

De uitbater liep meerdere diepe messteken op in borst en buik, maar niet levensbedreigend, terwijl de buurman een steekwonde had aan de arm. Ondertussen had de politie de zoektocht naar de dader ingezet en aan de hand van de persoonsbeschrijving konden ze hem inrekenen onder de brug van het Albertkanaal, op weg naar zijn verblijf in Lorraine in Eben-Emael, nauwelijks 100 meter voorbij de gemeentegrens met Kanne. Hij was nog steeds in het bezit van het wapen. Naar aanleiding van het voorval ontstond er heel wat beroering in het ‘Witte Dorp’. Buurman en uitbater van de plaatselijke drankshop Jean-Luc Epding kende de dader. “Hij komt nu en dan bij mij over de vloer. Ook deze namiddag is hij nog langs gekomen. Toen was er schijnbaar niks aan de hand. Waarom hij hier is doorgeslagen, is een raadsel.”