Redders van grootste stranden van Mallorca leggen werk neer: “Als er iemand sterft, is het niet onze fout”

“Niemand van ons zal werken. Als zwemmers sterven is dat niet onze fout”, aldus Julian Delgado, woordvoerder van de vakbond van de zowat vijftig redders die werken op de stranden. Mensen mogen wel zwemmen tijdens de staking, maar op eigen risico. De redders zijn normaal gezien aan het werk tussen 11 en 17 uur.

De staking treft alle stranden in Palma, inclusief het stuk dat gekend is als Ballermann, dat erg populair is bij Duitse en Britse toeristen die naar het eiland komen om te feesten. De redders hadden vorig jaar al een staking gepland, maar er werd op het laatste moment een akkoord gesloten met de stad. Die beloofde een loonsverhoging en een verlenging van het seizoen waarin de redders aan het werk zijn.

Maar tegen de afspraken in begon het seizoen voor de redders dit jaar pas in mei en niet in april. Bovendien werd geen loonsverhoging doorgevoerd en werden beloofde verbeteringen aan de faciliteiten nooit uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk hoe de stad zal reageren op de staking. De autoriteiten staken het uitblijven van verbeteringen in de werkomstandigheden eerder al op een contract dat deze zomer afloopt.