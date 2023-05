Zelfs zijn eigen advocaat heeft genoeg van Rudy Giuliani: “Hij werkt niet mee en betaalt niet”

Bruce Castor, een prominente advocaat uit Philadelphia, wil niet langer raadsman zijn van Rudy Giuliani. Castor zou de controversiële ex-burgemeester van New York verdedigen in een rechtszaak rond de verspreiding van leugens met betrekking tot de presidentsverkiezingen van 2020. “Maar Giuliani slaagt er niet in om zelfs maar een beetje mee te werken”, klinkt het.

Een neutrale toezichthouder op de presidentsverkiezingen van 2020 had Giuliani samen met Trump en twee andere Republikeinse opiniepeilers aangeklaagd wegens valse beweringen die hem onnodige haat en fysieke bedreigingen hebben bezorgd. Giuliani schaarde zich na de overwinning van Biden aan de kant van Trump door te zeggen dat de verkiezingen gestolen waren en dat Trump de enige rechtvaardige winnaar was. Beweringen waarvan later werd bewezen dat ze niet klopten.

In de civiele rechtszaak rond de valse beweringen zou advocaat Bruce Castor de belangen van Giuliani behartigen. Maar Castor heeft laten weten dat hij zich wil terugtrekken als raadsman in de zaak. Volgens hem is het onmogelijk om met Giuliani samen te werken. “Hij werkt niet mee en betaalt mij niet”, aldus de advocaat uit Philadelphia, die eraan toevoegde dat hij initieel al “met tegenzin” had toegestemd om Giuliani te verdedigen.

Giuliani ontkent

Volgens Ted Goodman, een woordvoerder van Giuliani, kloppen de beschuldingen van Castor niet. Hij zegt dat de advocaat wel degelijk betaald werd en noemt de beschuldigingen “teleurstellend”. “Toekomstige cliënten moeten oppassen voor iemand als Castor. Hij heeft geen enkel respect voor de advocaat-cliënt-relatie”, voegde de woordvoerder er nog aan toe bij The Daily Beast.

De 78-jarige Giuliani werd de laatste tijd al vaker geconfronteerd met het gerecht. Begin deze week werd hij nog aangeklaagd door een voormalige medewerkster wegens seksuele intimidatie en aanranding.

LEES OOK. Rudy Giuliani aangeklaagd voor seksuele intimidatie en aanranding