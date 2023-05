G7 waarschuwt China: “Economische afhankelijkheid als wapen gebruiken, zal gevolgen hebben”

De G7 gaat optreden tegen landen die hun economische macht gebruiken om politieke invloed uit te oefenen. “Pogingen om economische afhankelijkheid als wapen te gebruiken” zullen “mislukken en gevolgen hebben”, zeggen de leden in een gezamenlijke verklaring. China wordt niet expliciet genoemd, maar wordt in een andere verklaring van de G7 wel in verband gebracht met dit soort “economische dwang”.

De zeven landen, waaronder Japan, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zeggen dat er een “verontrustende toename” is van dit soort “economische dwang”. Zowel de G7-leden zelf “als partners over de hele wereld” hebben daar last van, zo is in de verklaring te lezen. Het is slecht voor de wereldhandel, doet afbreuk aan de mogelijkheid van landen om eigen beslissingen te nemen en zou daarmee uiteindelijk zelfs de “wereldwijde veiligheid en stabiliteit” ondermijnen.

De G7-leden zeggen nieuwe, betere plannen te gaan maken om hierop te reageren en ook beter te gaan samenwerken. Er komt ook een nieuw samenwerkingsverband (het Coordination Platform on Economic Coercion) dat informatie gaat uitwisselen en zal reageren op die economische dwang. Dat platform moet gaan samenwerken om landen die het doelwit zijn, te steunen.

Nieuwe Zijderoute valt tegen

De voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, vindt dat westerse landen een goed alternatief kunnen zijn voor China en Rusland. De Nieuwe Zijderoute, waarmee China de handel tussen Azië en Afrika hoopt te bevorderen, leek voor veel landen “een goed, goedkoop aanbod”, zei Von der Leyen zaterdag. In de praktijk valt dat volgens haar tegen.

“Ze zijn Chinese leningen aangegaan en in een schuldencrisis beland. Alles wat Rusland te bieden heeft aan deze landen, zijn wapens en huurlingen”, zei de Commissievoorzitter. Von der Leyen wil win-winsamenwerkingen aangaan met deze landen. “Maar we moeten snel handelen en concreet zijn.”

De G7 heeft ook een gezamenlijke verklaring over China afgelegd. Daarin staat dat de zeven democratische industrielanden zich niet willen losmaken van China en ook niet “in zichzelf” willen keren. Wel zeggen de landen te erkennen “dat economische veerkracht vraagt om het verminderen van risico’s en om diversifiëren”. De landen zeggen “overmatige afhankelijkheden in onze essentiële bevoorradingsketens” te gaan verminderen. China verstoort met z’n beleid volgens de G7 de wereldeconomie.