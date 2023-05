Parket niet in beroep tegen opschorting voor politieman die werd geflitst aan 109 per uur in bebouwde kom

Politiecommissaris Eric Naudts (67) werd in april veroordeeld door de politierechter voor een zware snelheidsovertreding: hij werd in juli vorig jaar geflitst aan 109 kilometer per uur aan de Watersportbaan. Je mag er niet sneller dan 50 per uur.

Naudts moest in april voor de rechter verschijnen, maar die gaf hem opschorting. Dat betekent dat hij wel schuldig werd verklaard, maar geen straf. De rechter hield rekening met zijn lange carrière bij de politie en zijn blanco strafblad. “U was al 15 dagen uw rijbewijs kwijt, dat volstaat”, klonk het.

Het Oost-Vlaamse parket had een maand de tijd om beroep aan te tekenen tegen het vonnis, maar besliste dat niet te doen, wordt bevestigd aan onze redactie. Daarmee is het incident afgerond.

