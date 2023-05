Philippe Clement grijpt na topstart bij Monaco nu toch naast Champions League-ticket: “Maar mijn toekomst staat niet ter discussie. Ik wil hier blijven”

In de nasleep van de 3-1 nederlaag van AS Monaco tegen Olympique Lyon, werd meteen de vraag gesteld of ex-Club Brugge-coach Philippe Clement als T1 zou mogen aanblijven. Maar Clement ontkent de geruchten.

LEES OOK. Philippe Clement en Monaco mogen Champions League definitief vergeten na nederlaag tegen Lyon

Het doel van Clement was duidelijk aan het begin van het seizoen: AS Monaco naar een ticket voor de Champions League leiden. Clement begon goed, maar de voorbije speeldagen ging het bergaf. Les Monégasques wonnen amper één van hun laatste vijf wedstrijden, nota bene tegen het al gedegradeerde SCO Angers. Het kreeg ook liefst tien doelpunten tegen in wedstrijden tegen Montpellier, Lens en Lyon, terwijl het zelfs slechts één keer wist te scoren. Bye bye Champions League-ticket.

Terug naar Club Brugge?

Monaco staat momenteel op de vierde plaats in de Ligue 1, wat recht geeft op een ticket voor de Europa League van volgend seizoen. Maar ook dat plekje is nog allesbehalve zeker, want bij een overwinning op Marseille nadert concurrent Lille tot op twee punten. Met nog twee speeldagen te gaan kan het nog fameus mislopen voor Clement en co.

© AFP

Na de nederlaag tegen Lyon staken de geruchten over een mogelijk vertrek van Clement deze zomer de kop op. Ook een terugkeer naar Club Brugge, waar ze nog steeds op zoek zijn naar een nieuwe trainer voor komend seizoen, kwam ter sprake. Maar in een interview tegen La Diagonale ontkent Clement: “De vraag naar mijn toekomst wordt niet gesteld. Dat staat niet ter discussie. Mijn contract loopt nog een jaar door. Ik wil bij Monaco blijven, maar we moeten groeien als team en de laatste tijd hebben we niet bewezen wat we eerder hebben getoond. We moeten de komende twee weken hard werken als we grote wedstrijden willen blijven spelen.”