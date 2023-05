JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU08: Sporting Anderlecht - RC Harelbeke 5-5 (pen. 2-3)

Sporting Anderlecht nam onmiddellijk het initiatief in handen en klom via doelpunten van Tristan Hurt en Abdoulay Bande op een 2-1 en 3-2 voorsprong.

RC Harelbeke beperkte in de eerste helft de schade tot 4-2 via treffers van Obe De Coene en Ramon Patteeuw. Doelman Mattis De Meyer (Sporting Anderlecht) pakte met heel wat goede tussenkomsten uit en behoedde zijn ploeg voor een derde tegentreffer. De West-Vlamingen kwam na de rust sterk opzetten via goals van Cyrille Deleur en Siebe Enghien en klommen in de slotfase op gelijke hoogte (5-5). RC Harelbeke trok in de strafschoppenreeks met 2-3 aan het langste eind.