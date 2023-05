Tegen longkanker vechtende Christoph Daum (ex-coach Club Brugge) opgenomen op intensieve zorgen

Het gaat steeds slechter met de gezondheid van Christoph Daum. De 69-jarige Duitser, die in het verleden nog coach was van Club Brugge, werd zopas in New York opgenomen op intensieve zorgen. Dat meldt RTL News. Daum vecht al lange tijd tegen longkanker.

In 2022 werd longkanker vastgesteld bij de Duitser. Daum geeft op zijn sociale media regelmatig updates hoe het gaat met zijn gezondheid. Eind december liet hij nog weten dat de behandeling goed aansloeg, maar het zou nu toch weer slechter gaan met Daum.

In april in Brugge

Het Duitse RTL had normaal een interview gepland met de ex-coach van onder meer Club Brugge en Bayer Leverkusen, maar Daum moest afzeggen omwille van een opname in een ziekenhuis in New York.

Daum als coach van Club in 2012. — © BELGA

Daum was vorige maand nog in Brugge en toen leek het goed te gaan met Daum. Hij kwam in het Jan Breydelstadion de aftrap geven van de match van blauw-zwart tegen Eupen.