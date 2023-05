JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU09: RFC Mandel United - Sporting Anderlecht 8-6

RFC Mandel United nam onmiddellijk het initiatief in handen en klom via doelpunten van Xander Naert, Arthur Spillebeen en Rex Coucke op een 2-0 en 4-1 voorsprong .

Paarswit scoorde tegen via Micael Fernandes en Victor Oumac en werd door de West-Vlaamse doelman Lars De Kocker enkele malen van een derde treffer gehouden. Mandel United bouwde haar voorsprong in de eerste helft uit tot 6-2. De West-Vlamingen hadden het in de tweede helft moeilijker met de Brusselaars en botsten op een uitstekende doelman Theo Cardinael. Sporting Anderlecht kwam in de slotfase nog sterk opzetten maar verloor met 8-6.

RFC Mandel United - Sporting Anderlecht — © MVH