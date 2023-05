JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU09: KSC Olve - KHO Heide Hasselt 4-9

KHO Heide Hasselt was in de eerste helft een maatje te groot voor een sportief KSC Olve dat scoorde via Alex Romandic en enkele goede kansen op een tweede treffer onbenut liet.

De Limburgers troonden zich veel efficiënter in de waarheidszone en leidden aan de rust met 1-6 via fraaie treffers van Natan Erdogan, Simon Costa, Alexander Kums en Leo Libbrecht. De Limburgers bleven ook in de tweede helft het hoge woord voeren, hadden meer voetballend vermogen en toonden zich sterker in de duels. Doelman Emile Faes (KSC Olve) behoedde zijn ploeg met enkele goede reflexen en tussenkomsten voor dubbele verliescijfers.