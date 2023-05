JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU10: Sporting Anderlecht - KFC Alken 5-1

Sporting Anderlecht nam onmiddellijk het heft in handen en klom via doelpunten van Nolan Bellefroid, Seydouba Camara en Harry Da Silva op een vroege 3-0 voorsprong.

KFC Alken dreigde via kansen voor Mill Van Brabant en Jasper Jacobs en scoorde halfweg in de eerste helft tegen. Paarswit was niet van slag en scoorde nog voor de rust via Kenzo Makame een vierde maal. KFC Alken bleef ook in de tweede helft goed weerwerk bieden maar vond enkele malen een secure Brusselse doelman Arno Delplace op haar weg. Doelman Max Van Boxen (KFC Alken) kon zich niets verwijten en incasseerde nog één doelpunt (eindstand 5-1).

Sporting Anderlecht - KFC Alken — © MVH

