JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU10: KFC Marke - KSC Olve 3-5

KFC Marke reageerde furieus en zette via treffers van Lowie Ovaere en Siebe Patijn haar 0-1 achterstand in een 2-1 voorsprong om. KSC Olve ging via enkele goede aanvallen langs Blessed Adai en Noah Deleu op zoek naar de gelijkmaker en klom kort voor de rust verdiend op gelijke hoogte (2-2). Beide doelmannen Mattis Raia (KFC Marke) en Lou Ceusters (KSC Olve) speelden zich ook na de rust met enkele fraaie tussenkomsten in de kijker. KSC Olve werkte haar kansen aan een hoger percentage af en won een hoogstaande finale met 3-5.

KFC Marke - KSC Olve — © MVH