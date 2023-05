JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU11: RRC Etterbeek - Eendracht Termien 4-0

RRC Etterbeek nam vanaf het eerste fluitsignaal de partij in handen en klom via een doelpunt van Liam Auquiere vroeg op voorsprong.

Eendracht Termien dreigde via kansen voor Lewis Botella en Sem Keppens maar miste precisie in de afwerking. RRC Etterbeek was via kansen voor Michael Saw en David Jakub de meest dreigende ploeg. Laatstgenoemde legde de 2-0 ruststand vast.

In de tweede helft ranselde doelman Eliano Coenen (Eendracht Termien) enkele fraaie schoten uit zijn doelvlak. Hij was wel kansloos op schoten van Patricia Adamsone en Liam Auquiere (tweede treffer van de namiddag) die de 4-0 eindstand vastlegden.

RRC Etterbeek - Eendracht Termien MVH

