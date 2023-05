Noodbijeenkomst van Iraans verzet aan consulaat in Brussel

Aanhangers van de Nationale Raad van Iraans Verzet in België (NCRI) voeren zaterdag vanaf 13.30 uur tot 15 uur actie voor het consulaat van Iran in Brussel. Ze roepen de VN en de Europese Unie en haar lidstaten op om dringende maatregelen te nemen om het regime te dwingen “een einde te maken aan de arrestaties, martelingen en executies van het criminele Ayatollahregime”, zegt Mehdi Nobari, woordvoerder van NCRI.

“De rechterlijke macht van het Iraanse regime heeft op bevel van Khamenei, de hoogste leider in Iran, op vrijdag 19 mei drie gevangenen van de opstand in Isfahan geëxecuteerd. Ondanks talloze nationale en internationale protesten werden Saleh Mirhashmi (36), Majid Kazemi (30) en Saeed Yaqoubi (37) maandenlang fysiek en mentaal gemarteld voordat ze ervan werden beschuldigd ‘Moharebeh’, een oorlog tegen god, te voeren. Vervolgens werden ze geëxecuteerd”, zegt Nobari. Volgens Nobari heeft het Iraanse regime de laatste vier weken in totaal 112 mensen geëxecuteerd.

“Er gaat geen dag voorbij zonder dat de tiran Khamenei het bloed van de jeugd vergiet om zijn verachtelijke religieuze dictatuur die op instorten staat, te redden. De enige manier is die van opstand en verzet”, meent Nobari. “De passiviteit tegenover dit regime is in flagrante tegenspraak met de universele beginselen van de mensenrechten”, aldus Nobari. “Het stilzwijgen van de Europese Unie en haar lidstaten is de redding van het Iraanse regime.”