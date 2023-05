JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU12: Sporting Anderlecht - RFC Wetteren 4-5

De Oost-Vlamingen klommen op een verdiende 0-3 voorsprong via doelpunten van Hikan ’t Kint, Firas Slim en Achihe Belonwu. Paarswit milderde via een treffer van Alen Tanjo maar incasseerde voor de rust nog twee treffers via Firas Slim en Elyas Essesemine. Doelman Quinten Keppens (RFC Wetteren) hield de Brusselaars van een tweede treffer. Sporting Anderlecht kwam in een sensationele tweede helft via goals van Nathan Magota, Alexandre Ntambue en Valentin Desart terug tot 5-4. RFC Wetteren bleef overeind en won met 4-5.

Sporting Anderlecht - RFC Wetteren MVH