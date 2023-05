JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU12: VK Wikings Kortrijk - Tenstar Melle 4-0

Tenstar Melle reageerde via kansen voor Rene Bruneel, Odile Van Gyseghem en Suzanna Vansteenkiste maar kon niet scoren. VK Wikings Kortrijk verdubbelde halfweg in de eerste helft haar bonus via een treffer van Victor Castelein. Kort voor de rust trapte Felix-Jan Coornaert de West-Vlamingen op een 3-0 voorsprong. In de tweede helft kwam Tenstar Melle via Ferre Tempels, Guust Devreese en Lars Vndepitte dicht bij een doelpunt maar de verdiende eerredder voor de Oost-Vlamingen bleef uit. Victor Castelein legde de 4-0 eindstand vast.

VK Wikings Kortrijk - Tenstar Melle MVH

