JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU11: KFC Broechem - Herleving Sinaai 5-0

KFC Broechem was in de eerste helft een maatje te groot voor een moedig Herleving Sinaai.

De Waaslanders dreigden via Louis Van Den Berghe, Miel Vandenbrande en Thibeau Vonken maar doelman Nick Rigouts gaf geen krimp. KFC Broechem werkte haar kansen wel af en leidde na een kwartier met 2-0 via doelpunten van Lasse Meuris en Thomas Mertens. Lenne De Groof zorgde voor de 3-0 ruststand. Doelman Dries Goedertier (Herleving Sinaai) behoedde zijn ploeg voor een ruimere achterstand. KFC Broechem bleef ook in de tweede helft de betere ploeg en haalde het met 5-0 via treffers van Tuur Jacobs en Nick Rigouts (nu als veldspeler).

KFC Broechem - Herleving Sinaai — © MVH