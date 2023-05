Ernstig ongeval met vier auto’s op E40: een zwaargewonde, snelweg volledig versperd

Op de E40 richting Brussel is zaterdag kort na de middag ter hoogte van Sterrebeek een ernstig ongeval gebeurd met vier personenwagens. Een auto is er ingereden op de staart van een file. Daarbij zijn enkele mensen gewond geraakt, van wie een er ernstig aan toe is. De snelweg is volledig versperd, zo is vernomen van het Vlaams Verkeerscentrum.