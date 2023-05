Tottenham pakt uit met geniale vrije trap, maar gaat alsnog onderuit en ziet kans op Europees voetbal serieus slinken

© Action Images via Reuters

De kans dat Tottenham volgend seizoen Europees voetbal mag spelen, is alleen nog maar kleiner geworden. De Spurs gingen thuis met 1-3 kopje-onder tegen Brentford. Tottenham slaagt er zo maar niet in om twee competitiewedstrijden op rij te winnen.

De partij begon nochtans uitstekend voor de thuisploeg. Harry Kane bracht de Spurs op voorsprong met een vrije trap. Daarbij pakte Tottenham uit met een ingestudeerd nummertje.

Twee spelers stonden belemmerden het zicht van Brentford-doelman Raya en stonden zo buitenspel, maar net voor Kane ging trappen stormden de twee richting muur. Het buitenspel werd zo opgeheven en de aanvoerder trapte de vrije trap enig mooi in doel.

Met die 1-0 werd er ook richting kleedkamers getrokken, maar na de pauze nam Brentford het roer over. Het eerste schot op doel was meteen het goeie: Mbeumo tekende voor de gelijkmaker. Diezelfde Mbeumo maakte er dik minuten later ook 1-2 van. Tottenham

Tottenham speelde niet slecht, maar keek plots wel tegen een achterstand aan. De Spurs zetten nog alles op alles, maar slikten in de slotfase nog de 1-3.

