JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU13: VK Wikings Kortrijk - FFF Brussels 0-1

In een evenwichtige eerste helft zette VK Wikings Kortrijk via César De Clerck, Henri Germonpré en Gilles Malysse enkele goede aanvallen op maar doelman Atalay Güler (FFF Brussels) behoedde zijn ploeg voor een tegendoelpunt.

FFF Brussels klom na tien minuten via een schitterend doelpunt van Mathis Yalale Ilande op een 1-0 voorsprong en werd door doelman Alexis Demuynck van een tweede treffer gehouden. VK Wikings Kortrijk ging na de rust verwoed op zoek naar een doelpunt maar pech in de afwerking en doelman Atalay Güler stonden de gelijkmaker in de weg. FFF Brussels haalde bibberend het einde en won met 0-1.

