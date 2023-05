Wagner-baas claimt volledige controle over Bachmoet

Jevgeni Prigozjin, de leider van het Russische huurlingenleger Wagner, claimt zaterdag de volledige controle te hebben over de Oekraïense stad Bachmoet. Dat heeft hij gezegd in een via het sociale medium Telegram verspreidde boodschap.

“Op 20 mei 2023, op de middag, werd Bachmoet volledig veroverd”, zegt Prigozjin in een videoboodschap die door zijn persdienst werd verspreid via Telegram. “We hebben de hele stad ingenomen, van huis tot huis. De operatie om Bachmoet te controleren duurde 224 dagen (...) Er was hier alleen maar Wagner.”

De Wagner-baas is openlijk in conflict met de Russische legerleiding. “We hebben niet alleen gevochten tegen het Oekraïense leger in Bachmoet, maar ook tegen de Russische bureaucratie die ons stokken in de wielen heeft gestoken”, deelt hij zaterdag in de video opnieuw een steek uit. Tegelijkertijd geeft Prigozjin wel aan dat de controle over Bachmoet op 25 mei aan het Russische leger zal worden overgedragen.

De claim van de Wagner-groep dat ze Bachmoet volledig heeft veroverd, is nog niet onafhankelijk bevestigd. Als het bericht blijkt te kloppen, zou dat een morele opsteker zijn voor Moskou.

Het Oekraïense leger ontkent de uitspraken van Prigozjin. “Het is niet waar. Onze eenheden vechten in Bachmoet”, zei woordvoerder Serhiy Cherevatyi aan persagentschap Reuters. De Oekraïense viceminister van Defensie, Ganna Maliar, schrijft op Telegram dat “de toestand kritiek is”. Maar de Oekraïense verdediging “controleert” wel nog “bepaalde industriële installaties en infrastructuur van de zone en in de private sector”.

De Russische troepen proberen de strategische stad Bachmoet, in het oosten van Oekraïne, al maanden in te nemen. Ze controleren grote delen van de bijna volledig vernielde stad, maar de voorbije dagen leken ze net momentum te verliezen. Er was sprake van oprukkende Oekraïense troepen richting de stad.