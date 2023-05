JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU13: RC Harelbeke - Sporting Anderlecht 7-1

Andres Callens trapte de West-Vlamingen vroeg op voorsprong. Sporting Anderlecht dreigde via Charles Verhoogen en Birger Derijcke maar doelman Henry Dejaeghere (RC Harelbeke) behoedde zijn ploeg voor een tegendoelpunt. RC Harelbeke diepte haar voorsprong nog voor de rust tot 3-0 uit via treffers van Yassin Mhiri en Soufiane Kamal. Sporting Anderlecht kwam in de tweede helft niet verder dan de eerredder van Raphael Houben. RC Harelbeke scoorde nog viermaal via Andres Callens, Hamidan Diallo en Soufiane Kamal (2) en haalde het met 7-1.

RC Harelbeke - Sporting Anderlecht — © MVH