JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU15: SVK Maldegem - RFC Mandel United 1-0

Beide teams hielden elkaar net zoals in de interprovinciale finale in Temse (0-0 gelijkspel) mooi in evenwicht.

SVK Maldegem vormde in de eerste helft licht de betere ploeg. De Oost-Vlamingen dreigden via Kjell Van Laeke en Vic Blanckaert maar raakten niet voorbij doelman Ilan Demeyere. Het bleef ook in de tweede helft een kansenarme finale. Miel Wydhooge (RFC Mandel United) kwam met een afstandsschot (nipt over het doel van keeper Ewout Heyndrickx het dichtst bij een treffer. Tien minuten voor het einde scoorde SVK Maldegem de winnende treffer. Senne Schelstraete trapte raak op een assist van Senne Vanhaeverbeke.

SVK Maldegem - RFC Mandel United MVH

© MVH