Afscheid nemen in stijl: Italiaanse veteraan Criscito scoort penalty in allerlaatste minuut uit carrière

Nu ja, het was pas in minuut 93 dat Criscito zijn optreden mocht maken. In de topper tegen Bari in de Serie B mocht de Italiaan bij een 3-3 stand invallen. Wat er daarna gebeurde, zal Criscito eeuwig bijblijven.

Genua, dat zich een paar weken nog verzekerde van promotie naar de Serie A, kreeg in de slotminuut van de partij nog een strafschop. Amper één minuut na zijn invalbeurt zette Criscito zich achter de bal. De aanvoerder faalde niet en bezorgde zijn club in de 95ste minuut alsnog de zege.

Het winnende doelpunt scoren in de allerlaatste minuut van je carrière voor de club van je hart, het is weinigen gegeven. Criscico kan met een enorm fijn gevoel op voetbalpensioen.