JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU17: Beersel-Drogenbos - KFC Turnhout 0-1

In de eerste helft dreigde Beersel-Drogenbos via Leo Heyndrickx en Loucas Hutson. KFC Turnhout kwam enkele malen goed opzetten via Simon Boogmans en Ylan Gilles maar kon ook niet scoren. Na de rust werden de beide doelmannen Mathieu Vanlishout (Beersel-Drogenbos) en Warre Stoops (KFC Turnhout) weinig aan het werk gezet. Reda Mrekecne (Beersel-Drogenbos) trapte van dichtbij een vrije trap van Miguel Abrew Da Silva over het doel. Felins Emuhu (KFC Turnhout) scoorde met een kopbal op een vrije trap van Ylan Gilles de winnende treffer.

Beersel-Drogenbos - KFC Turnhout