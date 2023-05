JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU17: FC Poesele - KFC Paal Tervant 0-1

Doelman Kenneth De Smul (FC Poesele) duwde op het kwartier een afstandsschot van Leandro Vanderheyden over de lat. Vijf minuten later trapte Bilgin Abdulkerim aan de tweede paal raak op een voorzet van Cedric Mellemans. Ferre Jacobs (KFC Paal Tervant) kende pech met een schot tegen de paal. FC Poesele kwam na de rust sterk opzetten en claimde zonder succes een strafschop voor een fout op Daan Dewulf. Elias Vancoppenolle kwam tweemaal dicht bij de gelijkmaker. Aan de overzijde trapte Jiro Macquoy een goede kans naast het doel. In de slotfase werd Mauro Cathoir (FC Poesele) rechtstreeks uitgesloten.

FC Poesele - KFC Paal Tervant MVH