Luchthavens in Mexico enkele uren gesloten wegens vulkaan Popocatépetl

Twee internationale luchthavens in Mexico-Stad zijn zaterdag een tijdje gesloten, nadat de vulkaan Popocatépetl actiever was geworden. De vulkaan ligt op ongeveer 70 kilometer van de Mexicaanse hoofdstad.

De internationale luchthaven Benito Juarez de Mexico was ruim vijf uur gesloten. Om 4.25 uur lokale tijd was de sluiting aangekondigd, omstreeks 10.00 uur kondigde de luchthaven aan de vluchten te hervatten nadat de pistes waren vrijgemaakt van assen van de vulkaan. De luchthaven ontving in 2022 ruim 46 miljoen passagiers.

Ook de andere internationale luchthaven van Mexico-Stad, Felipe Angeles, werd tijdelijk gesloten.

De Popocatépetl wordt de klok rond geobserveerd, wegens het risico dat de vulkaan betekent voor de bevolking. Met 5.452 meter is hij de op een na hoogste vulkaan van Mexico. Hij spuwt regelmatig rook en assen uit.