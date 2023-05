Arsenal gaat pijnlijk onderuit tegen laagvlieger Forest, Manchester City is landskampioen zonder te spelen!

Manchester City is zonder zelf in actie te komen landskampioen! Om het titelfeest van de Citizens uit te stellen, moesten de Gunners winnen op bezoek bij Nottingham Forrest. Maar dat gebeurde niet, waardoor Kevin de Bruyne voor de vijfde keer - de derde keer op rij - met City triomfeert in de Premier League.

Met Leandro Trossard in de basis was Arsenal zeker niet de mindere ploeg, maar de Gunners kwamen maar niet tot scoren. Het was Forest dat halfweg de eerste helft op voorsprong kwam. Taiwo Awoniyi (ex-Moeskroen en Gent) rondde een counter fraai af. Voor de aanvaller was het zijn vijfde goal in drie matchen, zijn negende in de Premier League dit seizoen.

Notthingham Forest had alle redenen om voluit te gaan, want de club was nog verwikkeld in volle degradatiestrijd. Na 45 minuten waren ze goed op weg om zich te redden, Arsenal was aan de rust dringend aan bezinning toe.

In de tweede helft probeerde Arsenal de bakens te verzetten. De Gunners hadden meer dan tachtig procent balbezit, maar goals bleven uit. Mikel Arteta was de wanhoop nabij en ging aan het wisselen. Zo haalde hij ook Leandro Trossard in de 70ste minuut naar de kant.

Maar ook de vele wissels konden het tij niet meer keren. Na 97 minuten voetbal was de harde nederlaag een feit. Arsenal stond dit seizoen in totaal maar liefst 248 dagen aan de leiding in de Premier League, maar de Gunners bezweken in de beslissende weken onder druk. Extra pijnlijk detail: nog nooit stond een ploeg zo lang aan de leiding om vervolgens geen kampioen te spelen.

Voor Nottingham Forest is het dan weer een bevrijdende zege, want de ploeg van Rode Duivel Orel Mangala is nu zeker van het behoud.

Drie op een rij voor City

Manchester City, dat zondag zelf in actie komt tegen Chelsea, kan zo vanuit haar luie zetel de negende landstitel uit de clubgeschiedenis vieren. Het is ook de vijfde titel in zes jaar onder het bewind van Pep Guardiola en de derde opeenvolgende triomf in de Premier League. Voor de Spanjaard zelf is het dan weer zijn elfde titel in vijftien seizoen.

De Citizens werden sinds de jaarwisseling steeds beter en hebben op dit moment elf duels op rij gewonnen. In die reeks werd ook Arsenal eind april met ruime cijfers (4-1) aan de kant gezet. Bovendien had City dit seizoen Erling Haaland in de rangen. De Noor zit dit seizoen al aan 36 treffers in de Premier League.

© AFP

En het seizoen is nog niet gedaan. City kan de komende weken nog twee prijzen veroveren. Het speelt nog de finale van de Champions League (op 10 juni tegen Inter) en de finale van de FA Cup (op 3 juni tegen Manchester United).

Spaanse succescoach

Opvallend: Manchester City is nog maar de vijfde club ooit die erin slaagt om in zich in drie opeenvolgende seizoenen tot landskampioen te kronen. Huddersfield Town, Arsenal, Liverpool en Manchester United gingen City voor.

Wat trainers betreft, slaagden enkel Sir Alex Ferguson en Pep Guardiola in Engeland daarin. De Spaanse succescoach is daarmee overigens niet aan zijn proefstuk toe: ook in La Liga en de Bundesliga speelde hij drie keer op rij kampioen.

