Grootvader gelooft dat vier vermiste kleinkinderen in Colombiaanse regenwoud nog leven: “Ze kennen de jungle goed”

De grootvader van de vermiste kinderen in de jungle van Colombia gelooft dat zijn kleinkinderen nog in leven zijn. Ze hebben volgens hem de kennis om te overleven.

De kinderen van 13, 9 en 4 jaar en een baby van 11 maanden zijn al sinds 1 mei vermist in de Colombiaanse jungle. De vier kinderen komen uit één gezin van het inheemse Witoto-volk. Ze zaten met drie anderen, de piloot en twee volwassenen waaronder hun moeder, aan boord van een vliegtuig dat crashte in de jungle. De Cessna 206 was boven het regenwoud van de radar verdwenen in de omgeving van de stad San José del Guaviare.

Er bestaat al enige tijd onduidelijkheid over de toestand van de kinderen. Het wrak lag op een moeilijk te bereiken locatie. Maandag vonden reddingswerker de lichamen van de drie volwassenen, maar de kinderen werd nog niet gevonden. Verschillende vondsten - onder andere een geïmproviseerde schuilplaats, fruit waarvan gegeten was en een babyfles - wezen op zeker één overlevende.

De grootvader van de kinderen, Fidencio Valencia, heeft nu tegenover de media verklaard dat zijn kleinkinderen de vaardigheden en kennis hebben om te overleven in de jungle. De oudste van de vier, een meisje genaamd Lesly, “is zeer intelligent, zeer actief, sterk”, zei Valencia.

Dat het gaat om kinderen van een inheems volk, is volgens de man een voordeel. “Ze kennen wat vruchten, wat planten, wat bladeren, iets dat nuttig kan zijn. Er is kennis”, voegde hij eraan toe. De man vroeg aan reddingswerkers om niet op te geven, want “de kinderen leven nog.”

President trekt verklaring in

De Colombiaanse president Gustavo Petro maakte woensdag bekend dat de kinderen gevonden waren en in goede gezondheid verkeerde, maar hij moest een dag later zijn verklaringen intrekken. Het leger en de reddingswerkers waren blijkbaar niet op de hoogte van de informatie en konden niet bevestigen dat de kinderen gevonden waren.

