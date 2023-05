“Prins Andrew is helemaal niet van plan om zijn luxeverblijf te verlaten, en koning Charles kan hem niet dwingen”

De Hertog van York, prins Andrew, woont al 20 jaar in de Royal Lodge. Het ‘stulpje’ heeft 7 slaapkamers en bestaat uit meerdere vleugels. Maar de prins zou nu door Buckingham Palace aangespoord worden om te verhuizen naar het kleinere Frogmore Cottage, de voormalige woning van prins Harry.

Volgens de Britse media zou koning Charles zijn broer willen laten verhuizen, omdat verwacht wordt dat prins William en zijn gezin ooit de residentie zouden betrekken. De Yorks hebben naar verluidt van Buckingham Palace te horen gekregen dat ze de residentie uiterlijk in september moeten verlaten.

(Lees verder onder de foto)

Royal Lodge in 1942. Prins Andrew liet de woning stevig renoveren voordat hij er in 2003 introk. — © Getty Images

Een naaste medewerker van prins Andrew zou aan The Times echter verklaard hebben dat hij momenteel niet van plan is om te verhuizen. “De huurovereenkomst staat op naam van de hertog, dus niemand kan hem dat afnemen”, vertelde de bron aan The Times. “Er is nooit gesuggereerd dat het hem kan worden afgenomen.” De huurovereenkomst zou geldig zijn voor 75 jaar. Prins Andrew heeft dus nog zo’n 55 jaar te gaan. “Dit is een huurcontract tussen hem en de Crown Estate (een onafhankelijk commercieel bedrijf dat de vastgoedportefeuille van de monarchie beheert, red.)”, voegde de bron eraan toe. “Dat is geen zaak voor de koning. Het is een zaak voor de minister van Financiën. De enige manier om hem te laten verhuizen is via een regeling, waar hij mee instemt.”

Prins Andrew legde zijn koninklijke taken in 2019 langs zich neer nadat hij betrokken raakte bij het schandaal rond zedendelinquent Jeffrey Epstein. Sindsdien wordt hij beschouwd als het buitenbeentje in de Britse koninklijke familie.

Frogmore Cottage, met vijf slaapkamers, was in het verleden de woning van Prins Harry. — © rr

(sgg)