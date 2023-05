Verdachte aangehouden voor moord op grootmoeder in Chênée

De man die verdacht wordt van het doden van zijn grootmoeder, donderdagavond in het Luikse Chênée, is zaterdag door de onderzoeksrechter aangehouden voor moord. Dat heeft de woordvoerder van het parket van Luik bekendgemaakt.

De zeventiger werd donderdagavond met verschillende steekwonden om het leven gebracht in haar woning in de rue des Prairies in Chênée.

Om een ​​nog niet gekende reden doodde de kleinzoon, die bij haar woonde, de vrouw met verschillende messteken. Nadien vluchtte hij. De dertiger werd vrijdagochtend opgepakt en van zijn vrijheid beroofd. Hij werd zaterdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste. “De betrokkene is in beschuldiging gesteld van moord”, aldus woordvoerder Catherine Collignon.

De verdachte droeg op dat moment van de feiten een elektronische enkelband. Volgens de eerste bevindingen van het parket was hij gekend voor bedreigingen en wapenfeiten, raakte eerder bekend.