Aantal feestvierders op illegale rave in Frankrijk aangegroeid tot 30.000

Het aantal bezoekers van het illegale technofestival Teknival in het Franse dorpje Villegongis is zaterdag zoals verwacht opgelopen tot 30.000. Meer dan 250 mensen moesten tot nu toe verzorging krijgen.

Grote incidenten waren er nog niet, maar er is sprake van vijf ernstig gewonden. Zo werd een 40-jarige man, die onder invloed van drank of drugs in slaap was gevallen in het hoge gras, overreden. Twee mensen werden gebeten door adders, een gevaar waarvoor met pamfletten wordt gewaarschuwd bij de feestvierders.

Het festival, dat donderdag begon in het dorpje Villegongis, centraal in Frankrijk tussen Bourges en Poitiers, was door de autoriteiten verboden. Zij kozen er echter voor om het niet af te breken. Er zijn hulpdiensten aanwezig en er wordt water uitgedeeld.

De politie schreef intussen zowat 150 processen-verbaal uit voor drugsbezit, en een 30-tal voor rijden onder invloed van alcohol of drugs. Er wordt aan een circulatieplan gewerkt om de uittocht van festivalgangers zondag vlot te laten verlopen.

Teknival is een bekend technofestival dat sinds 1993 elk jaar op een andere plaats wordt georganiseerd. De locatie wordt telkens op het laatste moment bekendgemaakt. De vorige editie vond plaats in mei 2019, waarna de coronapandemie roet in het eten gooide.