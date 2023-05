Belgische Thierry Sarasyn verbetert wereldrecord tourrijden: 15 landen binnen 24 uren

De Belgische motorrijder Thierry Sarasyn heeft zijn wereldrecord tourrijden verbroken. In minder dan een etmaal deed hij vijftien landen aan. Zaterdagavond om 20.04 uur zette de 56-jarige motorrijder uit Wetteren voet aan grond in het Nederlandse Eijsden, net over de grens bij Voeren. De tocht was vrijdagavond om 22 uur gestart bij het Poolse Koniakow.

Het wereldrecord van de meeste landen op één dag stond tot vorig jaar op naam van de Italiaan Valerio Boni. Die deed in minder dan 24 uur elf landen aan. Thierry Sarasyn verbrak vorig jaar dat record door dertien landen op één dag te bezoeken. “Het doel toen was veertien landen, maar toen ik na minder dan 20 uur België al binnen reed, realiseerde ik me dat 15 landen ook mogelijk moest zijn”, aldus Sarasyn. Een jaar later is dat nu een feit.

Op een Kawasaki Versys 1000 vinkte hij op zijn roadboek achtereenvolgens Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Kroatië, Slovenië, Italië, Oostenrijk, Duitsland, Liechtenstein, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg, België en tot slot Nederland af. Goed voor samen 2.200 kilometer.

“Het had nog een uur sneller gekund. Door een gesloten tunnel aan de grens tussen Duitsland en Oostenrijk - na een ongeval - stond ik ruim een uur stil. De tunnel ging net voor mijn neus dicht”, vertelt Sarasyn telefonisch.

De rit verliep verder vlekkeloos, mee door de goede voorbereiding. Enkel de eerste 700 tot 800 kilometer ‘s nachts waren door de vele regen een zware dobber. “Nadien is het weer gelukkig omgeslagen en werd het in feite onverwacht een vlotte rit, tegen een gemiddelde van cira 100 kilometer per uur. Met geen enkele snelheidsovertreding”, aldus Sarasyn die van zijn tocht geen moderne Cannonball-race wilde maken.