Hugo Cuypers redt de meubelen voor AA Gent tegen Cercle Brugge en schiet Buffalo’s naar Europees voetbal

De strijd om de Europe Play-Offs is beslist. Een bijzonder licht toegekende strafschop leek de partij in de Ghelamco Arena te beslissen. De Buffalo’s speelden zeker niet hun beste partij in deze nacompetitie maar een late gelijkmaker van Cuypers bezorgt AA Gent uiteindelijk toch voor het negende jaar op rij een Europees ticket, goed voor de tweede voorronde van de Conference League.

Geen verrassingen bij de Buffalo’s. Vanhaezebrouck kon zoals aangekondigd opnieuw een beroep doen op Nardi en Odjidja, maar de Gentse middenvelder begon zoals verwacht op de bank. Bij Cercle Brugge ontbrak Ravych door een schorsing, terwijl Popovic en Siquet naar de bank verhuisden. Marcelin, Van der Bruggen en Denkey kwamen wel aan de aftrap bij de ploeg van Muslic die een stevige reactie eiste van zijn team na de zware nederlaag tegen AA Gent op de vorige speeldag.

Door de 3-0-nederlaag van Standard op bezoek bij Westerlo, was de opdracht voor de thuisploeg duidelijk. Indien AA Gent niet verloor van Cercle, was het ook meteen zeker van de eindzege in de Europe Play-Offs en het bijhorende ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Toch waren het wel degelijk de bezoekers die de partij meteen in handen probeerden te nemen. AA Gent liet zich evenwel niet onbetuigd maar de eerste doelpoging van Orban miste de juiste richting.

Even later was het opnieuw alle hens aan dek in de Brugse zestien: eerst mikte Hjulsager op Majecki en in de herneming besloot ook Castro-Montes op de Poolse doelman. Gent kreeg nu kans op kans maar ook Cuypers trapte – in één tijd – hoog over. Aan de overkant dwong Gboho dan weer Nardi tot een prima tussenkomst, terwijl een schot van Van der Bruggen ruim naast ging. De toeschouwers in de Ghelamco Arena kregen dan ook een bijzonder boeiend openingskwartier geserveerd.

© BELGA

Cercle liet zich zeker niet onbetuigd en Denkey leek ook te scoren maar Piatkowski redde nog met het hoofd. Even later was het toch raak, toen Somers opnieuw de vrijstaande Denkey aanspeelde en die liet Nardi deze keer kansloos (0-1). Gent was duidelijk even van slag en de Buffalo’s hanteerden ook net iets te onoordeelkundig de lange bal waardoor Kums en Hong amper aan de bal kwamen. In balbezit acteerden de thuisspelers dan ook al te vaak iets te onrustig waardoor ze ook regelmatig onnodig balverlies leden.

Terwijl Vanhaezebrouck zich langs de zijlijn druk maakte over de matige prestatie van zijn team, groeide ook bij de thuisspelers stilaan de onrust want kansen bleven steeds meer uit en de hoge Brugse druk zorgde regelmatig voor hete standjes in de Gentse zestien. Denkey kreeg nog een prima mogelijkheid maar de Togolees besloot ruim over. Vlak voor rust dan toch eindelijk nog eens Cuypers maar zijn kopbal - na een voorzet van Samoise - ging over en naast het doel van Majecki.

Meteen na rust was er van beterschap zeker geen sprake bij AA Gent. De ruim 11.000 toeschouwers kregen een gelijkaardig spelbeeld voorgeschoteld en dat zinde Vanhaezebrouck allerminst. Toch stond het al gauw gelijk want toen Lopes onder een schijnbaar onschuldige voorzet van Samoise door ging, legde Hjulsager goed terug tot bij Orban die de bal van dichtbij tegen de netten joeg (1-1).

© BELGA

Die twintigste seizoenstreffer van Orban, kreeg enkele minuten al bijna navolging maar Castro-Montes kwam net te kort om Majecki van dichtbij een tweede keer te vloeren. De gelijkmaker zorgde hoe dan ook voor meer schwung bij de Buffalo’s die nu duidelijk de partij domineerden maar De Sart en Hong slaagden er niet in om de thuisploeg nog voor het uur op voorsprong te brengen.

Vervolgens bracht Vanhaezebrouck Tissoudali voor de moegestreden Hjulsager, waardoor Cuypers - net als vorige week op bezoek bij Cercle -opnieuw in steun van Orban en Tissoudali kwam te spelen. Toch bleef Gent bij wijlen te slordig voetballen, vooral De Sart was een schim van zichzelf en stapelde de foute baltoetsen op.

Lambrechts haalt zich de woede van de Ghelamco Arena op de hals

Cercle Brugge probeerde zich opnieuw in de match te knokken en Gboho dwong Nardi met een strak schot tot een prime parade en na zeldzaam balverlies van Orban, kwam Ueda eens los bij Torunarigha maar de Japanner knalde over. En dan wees Lambrechts plots naar de stip na een discuttabele tussenkomst van De Sart op Denkey.

Op de Gentse bank was men ervan overtuigd dat de VAR tussenbeide zou komen maar dat gebeurde niet. Ueda nam het geschenk gretig aan en knalde de 1-2 voorbij een kansloze Nardi (1-2). Even later ontsnapte Gent aan de 1-3 toen Denkey helemaal vrij stond maar de paal raakte. Cercle Brugge rook bloed en probeerde de zege veilig te stellen maar Somers besloot te slap in de handen van Nardi.

Gent dwong in het slotkwartier zeker nog wel aan. Odjidja - ingevallen voor de wisselvallige Hong - leverde een poeier af die Majecki niet kon klemmen en dan maar in hoekschop verwerkte. Muslic voelde dat er een Gents slotoffensief aankwam en bracht Siquet voor Denkey. Orban ging ook nog neer in de zestien maar dat kwam hem op een gele kaart te staan.

© BELGA

Uiteindelijk bracht Cuypers dan toch de verlossing: Odjidja bereikte Orban en na wat geharrewar, bracht Tissoudali de bal aan voor Cuypers die de bal binnen buffelde. Ref Lambrechts zag buitenspel maar deze keer gaf de VAR wel thuis en zo kunnen de Gentse fans alweer dromen van een unieke Europese campagne. De resterende twee speeldagen kunnen meteen als overbodig beschouwd worden. Al zal Cuypers maar wat graag nog zijn topschutterstitel veiligstellen.