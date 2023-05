ONZE PUNTEN. Gent en Cercle houden elkaar in evenwicht: spitsen zijn de uitblinkers, één buis bij de Buffalo’s

Nee, Cercle is nog niet moe en leeg gespeeld. De press blijft werken en slachtoffers vergen. Of toch bijna. Wie dacht dat Gent na de 0-4 van vorige week dat varkentje zou wassen, kwam bedrogen uit. Cercle kwam twee keer op voorsprong, al was het de tweede keer met een nogal goedkope penalty. De VAR corrigeerde de zwak leidende Erik Lambrechts echter nog eens in de slotfase en hielp Gent aan een niet onverdiend puntje en het bijhorende Europese ticket.