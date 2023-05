Barcelona verkeert nog in titeleuforie en gaat in eigen huis onderuit tegen Real Sociedad

FC Barcelona heeft haar eerste wedstrijd sinds de titel van vorige week niet kunnen winnen. De Catalanen gingen in Camp Nou met 1-2 onderuit tegen Real Sociedad, de nummer vier in La Liga.

De Catalanen namen een slechte start. Mikel Merino schoot de bezoekers al na vijf minuten op voorsprong. In de tweede helft verdubbelde voormalig AA Gent-spits Alexander Sørloth de score voor Sociedad.

Pas in de 90ste minuut kan Barcelona tegenprikken. Robert Lewandowski maakte er 1-2 van. De aansluitingstreffer kwam echter te laat, waardoor Barça na drie overwinningen op rij nog eens weet wat verliezen is. Real Sociedad doet door de zege dan weer een goede zaak in de strijd om Champions League-voetbal.

Na afloop konden de Catalanen wel de La Liga-trofee in de lucht steken.