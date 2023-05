President Poetin feliciteert Russische militairen en huurlingenleger met de inname van Bachmoet

De stad Bachmoet in het oosten van Oekraïne is volgens het Russische ministerie van Defensie volledig in handen van de Russische troepen. Moskou bevestigt zo een bericht van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin. De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn militairen en het huurlingenleger gefeliciteerd voor de inname van Bachmoet en beloofde hen onderscheidingen.

“Als gevolg van de offensieve acties van de aanvalseenheden van Wagner, met de steun van de artillerie en de vliegtuigen van de zuidelijke eenheid, is Artemovsk volledig bevrijd”, aldus het ministerie van Defensie in Moskou, dat de Sovjet-naam van Bachmoet gebruikt. Eerder claimde Jevgeni Prigozjin, de baas van het huurlingenleger dat vecht voor Moskou, al de volledige controle over Bachmoet.

Ook president Poetin feliciteerde de troepen met de verovering van de stad. Volgens Russische persbureaus zou de Russische president zij die zich hebben onderscheiden in de strijd rond Bachmoet willen belonen met een onderscheiding.

Van Oekraïense zijde is er nog geen bevestiging. In de namiddag ontkende Kiev de berichten, maar verklaarde wel dat de toestand “kritiek” was voor de Oekraïners.

Rond Bachmoet, een strategische stad waar ooit meer dan 70.000 mensen woonden, vonden de afgelopen weken zware gevechten plaats. Indien de stad wel degelijk in Russische handen is gevallen, opent zich de route naar de grote steden Slovjansk en Kramatorsk voor de Russen. Dat zou Moskou dichter bij een volledige verovering van de Donetsk-regio brengen.