Vliegtuigje met Nederlanders neergestort in Kroatië

Een klein sportvliegtuig met Nederlanders aan boord is zaterdagmiddag neergestort in Kroatië. Dat melden Kroatische media. Volgens het Kroatische persbureau HINA zaten drie Nederlanders in het vliegtuigje dat is neergestort op de berg Kapeli in de provincie Lika-Senj. Het toestel was onderweg vanaf de Sloveense stad Maribor naar de Kroatische zuidelijke stad Pula.