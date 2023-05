Twitter verwijdert account van satirische website tScheldt: mogelijk verband met gerechtelijk onderzoek

tScheldt is verbannen van het sociale mediaplatform Twitter. Vermoedelijk is er een verband met het gerechtelijk onderzoek tegen de website.

Volgens tScheldt zelf zit premier Alexander De Croo (Open VLD) achter haar verbanning van Twitter eerder deze week. De ‘satirische’ website had net voordien een spotprent over de premier gepubliceerd en suggereert dat De Croo als reactie om de verbanning heeft gevraagd. Het kabinet-De Croo ontkent dat er van hun kant enige tussenkomst is geweest, noch een klacht, noch een vraag aan Twitter.

Gert Van Mol, de man achter tScheldt, ligt al langer onder vuur. Hij presenteert de website als een journalistiek platform, maar die bevat veel persoonlijke aanvallen en bagger. Eerder al heeft Zelfa Madhloum, de ex-woordvoerster van Open VLD, daarvoor klacht tegen Van Mol ingediend. Vorige week heeft de raadkamer Van Mol in dat onderzoek doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor het aanzetten tot geweld of haat met racistische motieven. Mogelijk is de verbanning een uitloper daarvan, aangezien de klacht onder meer betrekking heeft op tweets van tScheldt.

Simon Bekaert, de advocaat van Madhloum, bevestigt de doorverwijzing vorige week, maar heeft geen verdere informatie over een mogelijk verband met de verwijdering van Twitter.