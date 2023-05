Belgische coach Sven Vandenbroeck haalt met Marokkaanse Wydad AC de finale van de Champions League

De Belgische coach Sven Vandenbroeck heeft zich zaterdag gekwalificeerd voor de finale van de Afrikaanse Champions League. Vandenbroeck is nog maar twee weken coach bij het Marokkaanse Wydad Cassablanca, waar Lamkel Zé in februari nog even actief was. Vandenbroeck krijgt nu meteen de kans om een prijs te pakken.

De 43-jarige Vandenbroeck nam twee weken geleden nog maar het roer bij Wydad over van Juan Carlos Garrido (ex Club Brugge). Wydad is een club uit het Marokkaanse Cassablanca, waar Didier Lamkel Zé eerder dit jaar een paar matchen speelde, maar zich al snel weer onmogelijk maakte. Vandenbroeck heeft ervaring in het continent: hij was eerder T2 van Hugo Broos bij Kameroen. Verder was hij hoofdcoach van Zambia, Simba SC (Tanzania), Far Rabat (Marokko) en Abha (Saoedi-Arabië).

Zaterdag plaatste Vandenbroeck zich met Wydad voor de finale van de Afrikaanse Champions League. Na de 0-0 uit de heenmatch viel alles te beslissen in de terugmatch op bezoek bij het Zuid-Afrikaanse Malmelodi Sundowns. Het werd 2-2, maar Wydad stootte door op basis van uitdoelpunten. In de Afrikaanse Champions League zijn die namelijk wel nog van tel. Wydad stoot door, Vandenbroeck en zijn spelers bouwden in de kleedkamers een serieus feestje.

Opvallend: de finale van de Afrikaanse Champions League wordt voor het eerst in twee wedstrijden afgewerkt. Op 4 juni trekt Wydad naar het Egyptische Al Ahly, een week later volgt de terugmatch in eigen huis. De finale is een heruitgave van die van vorig jaar, want toen won Wydad met 0-2 van Al Ahly. Kan Vandenbroeck dat dit jaar overdoen?