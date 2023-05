Vier doden onder wie drie politiemensen bij verkeersongeval nabij Frans-Belgische grens

Vier mensen, onder wie drie politieagenten, zijn zondagochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeval in de buurt van het Noord-Franse Rijsel, nabij de grens met België. Twee andere personen, waaronder vermoedelijk een tienermeisje, zijn in kritieke toestand. Dat hebben de prefectuur en het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken gemeld.

Bij het ongeval waren een politiewagen en een ander voertuig betrokken. Het ongeval gebeurde op de RD 700 ter hoogte van Villeneuve-d’Ascq rond 7 uur vanochtend. Volgens informatie van de Franse nieuwszender BFMTV zijn de wagens frontaal op elkaar gebotst. De politiewagen zou zijn teruggevonden in een gracht langs de kant van de weg. “Mijn gedachten gaan uit naar de families van de slachtoffers”, meldde minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin via Twitter.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Volgens het persbericht van de prefectuur Nord werkten de drie overleden agenten op het politiebureau van Roubaix. Een burger, naar verluidt een meisje van 16, die zich ook in de politiewagen bevond, verkeert in levensgevaar. Het andere dodelijke slachtoffer is de bestuurder van de persoonswagen die bij het ongeval betrokken was. Ook de passagier van dat voertuig is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Een onderzoek moet de precieze omstandigheden van het ongeval achterhalen.