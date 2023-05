Vrouw (49) levenloos aangetroffen in berm na aanrijding, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf

Tervuren/Sint-Lambrechts-Woluwe

Een 49-jarige vrouw uit Sint-Lambrechts-Woluwe werd op zondagochtend dood aangetroffen in de berm van de Tervuursesteenweg, vlakbij het Vierarmenkruispunt in Tervuren. Dat bevestigt het parket van Leuven. De vrouw overleed ten gevolge van een aanrijding. De bestuurder van de wagen pleegde vluchtmisdrijf en is spoorloos.