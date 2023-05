Temperaturen tot 23 graden, ook maandag nog warm: zet het mooie lenteweer zich door?

Sinds enkele dagen is de zon eindelijk in ons land. En ook vandaag, zondag, zal dat zorgen voor een heerlijke lentedag met temperaturen tot 23 graden. Zet het lenteweer zich komende week door? En wat kunnen we verwachten van de zomer?

Het wordt inderdaad een mooie afsluiter van het Hemelvaartsweekend, bevestigt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “Vooral tot de middag gaan we vandaag heel wat zon zien. Daarna zal het in West- en Oost-Vlaanderen even bewolkt zijn, maar ondertussen stijgt de temperatuur wel. Deze namiddag komen we uit op gemiddeld 23 graden. Alleen aan de kust zal het wat koeler zijn. Daar halen we temperaturen tussen de 15 en de 18 graden.”

Volgende week wordt het opnieuw een tikkeltje koeler, maar de zon zullen we gelukkig nog veel zien. “Morgen halen we nog 20 graden. Het blijft opnieuw droog, maar het is wel wisselend bewolkt”, aldus Roose. “Het is vooral vanaf dinsdag dat we thermisch een beetje gaan inboeten, met temperaturen tot 18 graden, en dan zijn er ook wat meer neerslagkansen in het zuidoosten van het land.”

Hoge UV-index

De rest van de week blijft het in principe wel volledig droog, zegt Roose. “Woensdag wordt een dag met veel zonneschijn. Lokaal kunnen we dan weer de grens van de twintig graden tippen. Donderdag en vrijdag moeten we iets meer wolken dulden, maar de zon is nooit ver weg. We krijgen dan maximumtemperaturen van respectievelijk 18 en 16 graden.”

Roose waarschuwt wel dat de vele uren zonneschijn ook gevaren met zich meebrengen. “Een hele week schommelt de UV-index tussen de 4 en 6. Dat betekent dat je heel snel verbrandt.” Insmeren is dus de boodschap.

Voor het Pinksterweekend liggen de weerkaarten nog ver uiteen, dus Roose is voorzichtig met voorspellingen. “Het is koffiedik kijken. Het ene weermodel geeft richting de start van juni wat warmer weer, het ander wil daar nog niet van weten. De meest recente voorspellingen geven zaterdag 17 à 18 graden en zondag boven de 20, maar dat valt nog af te wachten.”

Warme en natte zomer

Nederlandse meteorologen van de website Weeronline denken dat de huidige weersituatie erop wijst dat we een extra warme zomer krijgen met geregeld wat plensbuien. Roose houdt zich liever weg van seizoensvoorspellingen, omdat dat erg onbetrouwbaar is. Maar hij snapt waar de theorie van zijn Nederlandse collega’s vandaan komt: “Het klopt inderdaad dat de laatste trends in het Europees weermodel wijzen op een vrij warme zomer. En door de vele regen die we deze lente al hebben gekregen zou het niet onlogisch zijn dat, als die regen verdampt in warme omstandigheden, we regelmatig lokale plensbuien of onweersbuien krijgen.”