Drama nipt vermeden: vals plafond komt naar beneden net wanneer mama dochtertje van anderhalf jaar oppakt

In de Noordstraat in Zottegem heeft een jonge moeder een drama nipt kunnen vermijden. Net voor het plafond in de woonkamer naar beneden viel, had ze haar dochtertje van anderhalf jaar weggenomen.

“We wonen sinds begin mei in deze gerenoveerde huurwoning in de Noordstraat”, zegt Elias Gosseye. “Op de plaats waar ons dochtertje aan het spelen was, merkten we dat er water van het plafond druppelde. Mijn vrouw nam ons dochtertje op en ging er mee naar de keuken. Onmiddellijk daarna kwam het vals plafond naar beneden.”

“Volgens de brandweer is de oorzaak een slecht gemonteerde afvoerleiding aan de douche. Daardoor kon het water zich boven het plafond opstapelen, tot het begaf onder de druk van het water. Gelukkig is er niets gebeurd met ons dochtertje. Nu is er enkel materiële schade.”