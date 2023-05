Politie is op zoek naar man die 19-jarig meisje aanrandde in trein

De aanranding gebeurde op vrijdag 15 april omstreeks 14.35 op de trein van Genk naar Brussel. De dader legde enkele keren zijn arm rond de schouder van het meisje en duwde zijn hoofd tegen de wang van het meisje. De dader bevredigde zichzelf daarbij en kwam klaar op de arm van het meisje. Hierop heeft zij in paniek om hulp geroepen en zijn mensen tussenbeide gekomen. De dader stapte af in het station van Brussel-Noord en nam de vlucht via perron 9. Even voordien zou dezelfde dader nog andere meisjes hebben lastiggevallen.

Dader mankt

De verdachte is een man van ongeveer tussen 25 en 30 jaar oud. Hij is normaal gebouwd, ongeveer 1m80 lang, heeft een donkere huidskleur en had op dat moment kort geschoren zwart haar. Mogelijk mankt hij en hij is vermoedelijk Franstalig.

Op het ogenblik van de feiten droeg hij een rode T-shirt, een bleke jeansvest, een zwarte trainingsbroek met het logo van AC MILAN en donkere sportschoenen. Hij droeg eveneens een rode bandana dat hij ook als mondmasker gebruikte.

Herkent u deze persoon of weet u waar hij verblijft, of heeft u meer informatie, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. U kunt ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300.