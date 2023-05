© DeFodi Images via Getty Images

De nieuwe bloeiperiode van Feyenoord, waarbij met beperkte investeringen de landstitel is veroverd, leidt tot grote belangstelling voor de kopstukken van de Rotterdamse club. Maar het eerste miljoenenbod is niet gekomen voor trainer Arne Slot of aanvoerder Orkun Kökcü, maar voor algemeen directeur Dennis te Kloese.