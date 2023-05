Oekraïne blijft vechten voor controle over verwoeste Bachmoet: “President Zelenski werd verkeerd begrepen”

Huurlingenleger Wagner beweerde zaterdag in een video op Telegram de controle te hebben verworven over Bachmoet, de oostelijke stad waar de laatste maanden de hevigste gevechten in de Oekraïense oorlog plaatsvonden.

‘Als gevolg van de offensieve acties van de aanvalseenheden van Wagner, met de steun van de artillerie en de vliegtuigen van de zuidelijke eenheid, is Artjomovsk (de oude naam van Bachmoet, die geworteld is in het Sovjet-tijdperk, red.) volledig bevrijd’, bevestigde het Russische ministerie van Defensie. De Russische president Vladimir Poetin feliciteerde prompt zijn militairen en de Wagner-troepen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski leek de Russische verklaringen aanvankelijk te bevestigen. In de aanloop naar zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden op de G7-top in Japan, zei Zelenski dat ‘Bachmoet vandaag alleen nog in ons hart zit’.

Zelenski — © AFP

Maar Zelenski’s perschef Sergij Nikiforov verduidelijkte later dat de president verkeerd begrepen was en Oekraïne nog steeds vecht om de controle over de stad. De president ‘ontkende de inname van Bachmoet’, aldus Nikiforov.

Vice-minister van Defensie Hanna Maliar preciseerde op Telegram dat Oekraïense troepen nog steeds infrastructuur verdedigen in Bachmoet en de stad in een ‘semi-omsingeling houden, wat ons de kans geeft om de vijand te vernietigen’.

In Bachmoet woonden ooit meer dan 70.000 mensen. De eventuele val van de stad zou, na een maandenlange uitputtingsslag, een symbolische klap zijn voor Oekraïne, maar zou Rusland volgens analisten slechts beperkte tactische voordelen opleveren.