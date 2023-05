Haar kindje kon onmogelijk overleven, maar toch mocht Chloe (22) geen abortus plegen

Het verhaal van Chloe, een 22-jarige vrouw uit Arizona, is aangrijpend. Ze was 23 weken zwanger toen ze hoorde dat haar kindje een zeldzame aandoening had waarmee ze onmogelijk kon overleven. Door de afschaffing van het grondwettelijk recht op abortus in Amerika kon ze evenwel niet anders dan het kindje te blijven dragen.

Chloe had al een baby van een half jaar toen ze in januari 2022 hoorde dat ze voor de tweede keer zwanger was. Het zou opnieuw een meisje worden en de jonge vrouw uit Arizona keek enorm uit naar haar geboorte. Tot ongeveer halverwege de zwangerschap plots verontrustende signalen werden opgemerkt. Het verdict van de specialist was hard: holoprosencephaly van de zwaarste vorm. Een zeldzame aandoening die ervoor zorgt dat de hersenen niet in twee delen kunnen splitsen.

Aan Chloe werd verteld dat het kindje geen kans op overleven had. Of ze zou dood geboren worden, of ze zou snel na de geboorte sterven. Een enorme klap voor de jonge moeder. Het kindje verder dragen had geen enkele zin meer en zou het verlies alleen maar pijnlijker maken, dus besloot ze de zwangerschap af te breken. Maar dat was buiten het Amerikaanse Hooggerechshof gerekend die juist het grondwettelijk recht op abortus hadden vernietigd.

Abortus geweigerd

Vanaf 24 juni 2022 mochten alle staten daardoor apart hun abortusregels uitvaardigen. In Arizona werden abortussen verboden vanaf 15 weken zwangerschap. Enige uitzondering: als de zwangerschap “een ernstig risico zou vormen op een onomkeerbare aantasting van een belangrijke lichamelijke functie” voor de moeder. De nieuwe wet zorgde ervoor dat dokters de aanvraag van Chloe één voor één in de wind sloegen, ook al had ze met sommigen al gesproken voor het in werking treden van de nieuwe regels.

Ook een afspraak in een andere staat, waar de regels soepelder waren, sprong uiteindelijk nog af. Demonstranten aan de abortuskliniek maakten het te gevaarlijk om naar daar te gaan. En dus had Chloe geen andere keuze dan haar zwangerschap door te zetten. Het zorgde voor enkele mentaal erg zware maanden. Na een moeilijke, 24 uur durende bevalling, kwam haar dochter uiteindelijk ter wereld. Maar al snel was duidelijk dat ze niet lang zou leven. “Ze is 44 uur bij ons geweest”, vertelt Chloe. “Het was erg moeilijk om haar constant pijn te zien lijden.”